Помогали сдавать тестирование абитуриентам и учителям: КНБ провел задержания в двух областях

Комитет национальной безопасности Казахстана выявил незаконную схему по содействию в сдаче Единого национального тестирования и Оценки знаний педагогов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Департаменты Комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской и Кызылординской областям во взаимодействии с прокуратурой пресекли незаконную деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП) в регионах.

«Имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые с использованием специальных программ удаленно подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение. 19 июля 2023 года задержаны 3 основных фигуранта.

При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, деньги и другие вещественные доказательства», – аргументировали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по уголовным статьям «Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций» и «Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов».

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.