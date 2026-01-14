Базовый минимум

2026-й объявлен Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Годом искусственного интеллекта. Конечно же, цифровое государство невозможно без цифровых регионов. Чтобы обсудить, как обстоят дела с «цифрой» в малых городах, депутаты Мажилиса Парламента Альберт Рау, Еркин Абиль и Екатерина Смышляева прибыли в свой родной край – Костанайскую область.

Современные технологии в Лисаковске уже стали незаменимой опорой в сис­теме здравоохранения. Так, в горбольнице функционируют сразу несколько так называемых «умных помогаторов» врачам. Один из них – «ИИ-агент Алима», интегрированный в программу «Дамумед». Это ноу-хау заработало лишь в конце прошлого года, но медперсонал уже оценил возможности своих невидимых ассистентов.

В казахстанской медицине планируется внедрение трех типов ИИ-агентов. К первой группе как раз и относится Алима, а также другие помощники по лечебной части, встроенные в медоборудование. К примеру, в КТ или УЗИ, которые берут на себя выполнение рутинной работы и подают сигналы врачам, на что стоит обратить внимание.

Второй блок – агенты, выполняющие административные функции. Они уже пилотируют в медучреждениях некоторых регионов страны и работают наподобие звукоприемника, фиксирующего разговор пациента с врачом, выдавая полную транскрипцию и заполняя протокол. Это дает возможность медработнику больше времени посвятить пациенту, не отвлекаясь на заполнение бланков.

Третий тип ИИ-помощников планируют запустить в обозримом будущем. Они будут находиться с пациентом 24⁄7 без врача.

– Это так называемые боты, сопровож­дающие диспансерных больных, которые подключены к телеметрическим датчикам, например, к диабетическим помпам. Они могут брать анализы, смотреть уровень сахара и дозировать поступление инсулина, например. Такие агенты уже используют в США. Это наше будущее. Сейчас стоит вопрос строгой регуляторной политики в отношении таких агентов. Эти боты будут жестко лицензироваться, проверяться, потому что они непосредственно оказывают влияние на человека, – рассказала депутат Екатерина Смышляева.

Впрочем, некоторые уже внедренные системы требуют доработок. В частнос­ти, есть проблемы с сервисом «Социальный кошелек». Чтобы выдать льготные лекарства, фармацевту приходится загружать три программы с отдельными паролями, что, конечно же, занимает определенное время, в результате чего скапливаются очереди. Парламентарии взяли вопрос на вооружение, отметив, что вся процедура должна проводиться в один клик.

Под колпаком

Другая важнейшая отрасль, где активно внедряются элементы цифровизации – жилищно-коммунальное хозяйство. В настоящее время функцио­нирует программа удаленного сбора показаний «Теплосбор». Приборы учета тепловой энергии, установленные в 168 многоквартирных жилых домах и на всех бюджетных объектах, оснащены модемами для автоматической передачи данных. Показания поступают в систему ежедневно, и это позволяет осуществлять контроль расхода и температуры теплоносителя, объема потребленной тепловой энергии и горячей воды, а также оперативно выявлять неисправности приборов учета.

В ближайшее время планируется внедрение автоматизированной системы управления канализационными насосными станциями города Лисаковска, направленной на повышение надежности и эффективности работы оборудования.

Сейчас в Лисаковске работают над внедрением робота, помогающего в раскрытии правонарушений и прес­туплений. Функционал этих роботов позволяет в автоматическом режиме фиксировать факты нарушения правил общественного порядка.

– У нас 143 камеры, которые работают круглосуточно. Чтобы кто-то один сидел отслеживал – это нереально. Искусственный интеллект выбирает определенные моменты, допустим, оставление пакетов с мусором в неположенном месте, и сохраняет их в отдельную папку. Можно отмотать назад и посмотреть, кто совершил правонарушение. Вот, допустим, женщина идет, оставляет пакет и уходит. Мы передадим эту информацию в полицию, будет проведена воспитательная работа. Со временем люди поймут, что камеры есть в каждом дворе, и ни одно правонарушение не останется безнаказанным. Практику с выброшенным в неположенном месте мусором мы сейчас обкатаем с правоохранительными органами, а затем будем расширять функции искусственного интеллекта в камерах видеонаблюдения, – пояснил аким Лисаковска Абай Ибраев.

Депутаты предупреждают: важно не нарушить закон. То есть к суду и следствию допускаются лишь те видеоматериалы, которые получены от сертифицированных камер.

– Было бы еще неплохо, если бы искусственный интеллект сразу же рисовал лицо правонарушителя, выдавал его фамилию, ИИН, адрес и составлял протокол, как в Китае. У них, например, если человек перешел дорогу на крас­ный свет, получает протокол на свой смартфон, и еще его лицо тут же показывают на большом экране, – заметил вице-спикер Мажилиса Альберт Рау.

– Это будет уже следующий этап. Это наше будущее, – согласился Абай Ибраев.

Цифровая эволюция

Что же касается будущего Казахстана в IT-сфере, то здесь грядет глобальная эволюция.

– Процессы, которые сегодня происходят в части цифровизации, кардинально меняют миропорядок, образ жизни всего человечества. И мы должны быть готовы к этому. Потому Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу в течение трех лет построить цифровой Казахстан. При этом крайне важно, чтобы процессы внедрения искусственного интеллекта происходили не только в столице, но и в каждом моногороде, в каждом селе. Мы понимаем, что сегодня населенный пункт без связи – это нежилой населенный пункт. И цифровые технологии – это благо, которое должно быть доступно каждому человеку, независимо от его статуса, места и условий проживания, – подчеркнул Альберт Рау.

Чтобы стать частью нового технологического уклада, Казахстану потребуется перестроить всю систему государственного управления. Парламентарии рассказали о законопроектах, над которыми сейчас работают. В первую очередь модернизация коснется экономики.

– Вводится такое понятие, как «цифровой тенге». Минфин работает над тем, чтобы можно было увидеть, как и когда каждый выделенный тенге был потрачен при реализации бюджетных инвестпроектов. Он сможет «путешествовать» по информационным системам, но при этом каждый раз делается запись, которую нельзя изменить. Неприятная вещь для тех, кто не привык работать порядочно, потому что в данном случае коррупция исключена. Если прослеживается каждый тенге, украсть или вывести его практически невозможно, – утверждает Екатерина Смышляева.

Грядут изменения и в администрировании налогов. В будущем казахстанцам не придется заполнять декларации. Дос­таточно будет поставить свою подпись под сформированной искусственным интеллектом информацией.

Ну и, пожалуй, важное новшество в финансовом блоке вступило в силу уже в этом году. Отныне центр принятия решений о том, на что потратить бюджетные деньги, переносится на места.

– Из утвержденных стандартов умного города местной власти совместно с населением необходимо выбирать для своего города те, внедрение которых влечет за собой максимальный социальный и экономический эффект. Вот, допустим, в малом городе, чем-то похожем на Лисаковск, установили умный светофор. Но там в час проезжают три машины, а значит, по большому счету в этой системе там нет необходимости. И таких моментов было много. Поэтому отныне город сам будет решать, что ему нужно оцифровывать в первую очередь, на что потратить бюджетные деньги, – разъяснила Екатерина Смышляева.

Депутаты обещали отработать с профильным министерством библиотеку готовых решений для различных секторов города. И проблемы кибербезопас­ности при этом становятся еще более актуальными: оцифровывая системы тепловодоснабжения, мы должны быть уверенными, что город не рискует быть «взломанным».