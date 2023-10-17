Помощь 24⁄7

Партия передала контакт-центр 111 «Amanat» по вопросам семьи, женщин и защите прав детей Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Соответствующий меморандум подписали уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, исполнительный секретарь «Amanat» Даулет Карибек и глава МЦИАП РК Багдат Мусин.

Как отметил Даулет Карибек, в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

При «Amanat» уже с 2020 года работает экстренная служба 111, принимающая обращения по любым случаям нарушения прав детей и семейно-бытового насилия (она была открыта в рамках проекта «Бақытты отбасы»). По информации пресс-службы партии, за три года в контакт-центр поступило порядка 50 тыс. звонков, причем 82,6% обратившихся – женщины.

– За всеми обращениями в центр стоят судьбы людей. Поэтому здесь каждая секунда на вес золота. Человек, нуждающийся в помощи, доверяет нам свою жизнь. Достойная забота о матери и ребенке – один из ключевых приоритетов нашей политической платформы. Подписываемый меморандум не только систематизирует и усиливает работу по защите прав детей, но и поднимает ее на государственный уровень, – отметил Даулет Карибек.

Документ также предусматривает, что контакт-центр 111 «Amanat» будет осуществлять деятельность под кураторством уполномоченного по правам ребенка в РК.

– Ежедневно в стране совер­шается шесть преступлений в отношении детей, 342 человека страдают от бытового насилия. Остро стоит проблема буллинга среди детей и подростков. Решение вопроса требует всестороннего подхода. Своевременно оказанная помощь может предотвратить 70% трагических последствий. Сейчас количество операторов в центре увеличится до 37 человек, в следующем году – до 57, чтобы одномоментно охватывать большее количество обращений, – сказала Динара Закиева.

В свою очередь Багдат Мусин отметил, что ведомство укреп­ляет техническую базу контакт-центра для повышения эффективности.

– Служба 111 работала и ранее. Партия «Amanat» на основе собственной методологии оказывала помощь гражданам. Ее инициатива стала инициативой Правительства. Теперь, используя имеющиеся наработки, контакт-центр будет работать на базе НАО «ГК «Правительство для граждан», – сообщил министр.

Единый телефон доверия 111 вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами 101, 102, 103 и другими. Служба будет работать круглосуточно (и бесплатно). Все обращения сюда строго конфиденциальны.