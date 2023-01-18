Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны

После того как в России было объявлено о проведении частичной мобилизации, то есть с 21 сентября, в Казахстан прибыло 837 тыс. россиян. По данным Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения, республику покинуло 780 тыс. граждан РФ. Сейчас в нашей стране находится 298 тыс. россиян, из них 30 тыс. официально работают – они имеют зарегистрированные трудовые договоры на электронной бирже труда и РВП.
Точка невозврата
Уроженка Улан-Удэ политолог и журналист Евгения Балтатарова – основатель общественного объединения «Точка невозврата» по оказанию помощи релокантам. Она приехала в Казахстан в начале весны прошлого года.
– Когда, опасаясь преследований за свою антивоенную позицию, я уезжала из Бурятии, то самым близким маршрутом оказался рейс Иркутск – Ташкент, – рассказывает Евгения. – Первоначально планировала просто выехать из страны куда угодно, а потом уже на месте сориентироваться что делать дальше. В Ташкенте переночевала, а на следующий день созвонилась со знакомым и вылетела в Казахстан. Вашу страну я тоже рассматривала как промежуточную: передохнуть и двинуться дальше – в Южную Корею или Турцию. Но немного осмотревшись, поняла, что мне лучше остаться здесь. Казахстан привлек меня близостью менталитета, отсутствием языковых проблем – можно говорить на русском без опасений, что тебя одернут, а жизнь не так дорога по сравнению с Турцией или Южной Кореей.
В Астану я прилетела перед 8 марта, здесь было еще холодно, лежал снег. Честно скажу, до этого я смутно представляла, что такое Казахстан, зато была куча предубеждений. Мне казалось, что это не очень развитая среднеазиатская страна со скромным уровнем жизни, и так как основная религия ислам, то права женщин попираются, и так далее.
Действительность оказалась другой. Выяснилось, к примеру, что банковский сектор, цифровые и другие сервисы (электронная коммерция и торговля) развиты гораздо лучше, чем в России. То же самое можно сказать и о гражданских институтах. Я познакомилась со многими представительницами феминистского движения и людьми, занимающимися защитой гражданских свобод, гласности и права человека на самовыражение. В России лет 10–15 назад было то же самое. И если там все это скатывается непонятно куда, то в Казахстане, надеюсь, будет развиваться только в лучшую сторону.