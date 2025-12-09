Понять Абая сердцем

Наследие
Категория логотип
89
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее прошел духовно-познавательный конкурс «Мен әжемнен үйренген Абай сөзі», посвященный 180-летию Абая.

фото автора

Главная цель мероприятия – познакомить молодежь с идеями и наследием великого Абая, а также широко популяризовать значение национального воспитания и преемственности поколений. В конкурсе приняли участие бабушки с внуками из всех районов области Абай.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступил заместитель руководителя управления внутренней политики области Абай Арман Жемагулов:

– Сегодняшний конкурс показывает, как продолжаются традиции национального воспитания. Понять Абая серд­цем, сделать его наследие жизненным ориентиром – значит открыть путь к духовному развитию молодежи. Это не просто творческая площадка, а важная среда, помогающая глубже постичь национальные ценности.

Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе внуки выразительно читали стихотворения Абая, на втором – бабушки вместе с внуками исполняли песни Абая. На третьем этапе бабушки читали отрывки из «Слов назидания» и разъясняли их смысл внукам. Каждый этап наглядно показал, что семейное воспитание, культура и нравственные ценности передаются из поколения в поколение.

По итогам конкурса Гран-при завоевали Сауле Сейтбадам и ее внучки Айша Асхат и Айназ Асхат (Абайский район). Первое место заняли Райхан Байтлеуо­ва и ее внучка Айкоркем Аманкелды (Семей). Второе место – у Карлыгаш Барлыхановой и ее внука Думана Жандоса (Аягоз). Третье место разделили Роза Кучукова с внуком Турсынбеком Нургалымом (Курчатов), а также Марияш Кебыспаева с внучкой Айсаной Кабдраш (Урджар).

Обладательница Гран-при Сауле Сейт­бадам поделилась впечатлениями:

– Я сама изучаю «Слова назидания» Абая и знакомлю с их содержанием своих внучек. Участие в таком мероприя­тии подарило нам большое духовное вдохновение. Мы особенно благодарны за высокий уровень организации. Очень рады, что наш труд был оценен. Пусть таких поучительных конкурсов будет больше.

#Семей #конкурс #Абай #180 лет

