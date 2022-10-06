Понятие "гражданин Казахстана" должно стать стержнем общенациональной идентичности – президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции рассказал, какие ценности могут и должны объединять общество, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Духовная гармония – источник единства. История народа, родной язык и религия наших предков – это уникальные ценности, объединяющие страну. Они не должны быть причиной раздоров. Нельзя допускать того, чтобы люди шли путем ошибок и заблуждений», – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в Казахстане в мире проживают представители разных этносов.

«Все мы – граждане одной страны. Принцип «единство – через многообразие» никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие «гражданин Казахстана» должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом, мы как единый народ уверенно шагнем в будущее», – резюмировал президент РК.