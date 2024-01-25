Попали в черный список

По решению суда юридичес­кие лица лишены лицензий на выполнение строительно-монтажных работ.

Поводом для обращения в суд со стороны Шымкентского городского управления строительства послужило невыполнение обязательств, взятых на себя строительными компания­ми. Они не завершили в срок возведение социальных объектов и жилых домов, прокладку инженерных сетей.

Безответственный подход к порученному делу привел к тому, что в Шымкенте увеличилось число долгостроев. Между тем горожане ждут сдачи в экс­плуатацию социального жилья, воспитанники и тренеры Шымкентской городской детско-юношеской спортивной школы № 12 мечтают заниматься в комфортном здании, но из-за нерадивых строителей новоселья в очередной раз откладываются.

К примеру, в черном списке оказались две подрядные организации, подрядившиеся построить шесть многоэтажных жилых домов, два из которых расположены в микрорайоне «Туран-2» и еще четыре – в «Бозарыке». Сумма договора составила около 4,2 млрд тенге. Деньги выделены, но результата нет.

После решения суда компании-нарушители занесены в реестр недобросовестных поставщиков услуг. На протяжении двух лет они не имеют права участвовать в конкурсах государственных закупок.

В управлении строительства задумались над тем, как сократить до минимума подобные случаи и усилить контроль над ходом работ на стройплощадках. Для этого уже в текущем году планируется ввести информационную систему, которая будет отображать всю картину – от момента планирования того или иного объекта до подведения итогов в системе госзакупок.

Это позволит привлекать к работе только добросовестных поставщиков услуг, ход выполнения обязательств которыми будет отслеживаться через технический надзор и другие службы контроля. Тем самым техническое решение обеспечит прозрачность на всех этапах осуществления проекта.

Чиновники надеются, что это существенно улучшит качество и сроки выполнения работ.