Попавшего под поезд парня спасли врачи в ЗКО

Вначале этой недели на пульт оператора 103 станции скорой медицинской помощи Западно-Казахстанской области поступил вызов на место происшествия. На железной дороге в районе остановки Белая казарма пострадал мужчина в результате наезда поезда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК

Фото: www.gov.kz

Прибыв на место происшествия, бригада №8 областной станции скорой медицинской помощи в течение 5 минут обнаружили парня, которого сбил поезд и постепенно терявшего сознание. Пострадавший лежал возле рельсов, с травматической ампутацией нижней конечности.

Бригада в составе первого фельдшера Жукалтаева Е.А., фельдшера Джасулан Н. и водителя Макауова Н. оказали первую необходимую помощь на догоспитальном этапе, оказали экстренную медицинскую помощь согласно стандартам клинического протокола. Они сделали остановку кровотечения, обезболивающую противошоковую терапию и восстановление гемодинамики.

В срочном порядке пострадавший был доставлен в Областную многопрофильную больницу. При поступлении в приемное отделение больницы общее состояние пострадавшего было крайне тяжёлым, травматический шок III-IV степени.

Врачами ОМБ проведена экстренная операция в составе: травматолога Каната Утегенова и хирурга-травматолога Ергали Байкатова.

В спасении мужчины на операционном столе также участвовали анестезиолог Айбек Туркпенов, реаниматолог Арман Дусалиев, анестезист Галина Астова, медсестра Нурай Газез.

В настоящее время состояние пациента стабильно-тяжелое. Выписали в палату. Выражает благодарность врачам и медработникам, которые спасли жизнь.