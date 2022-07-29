«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку

Министерством сельского хозяйства РК пересмотрены нормативы субсидирования ставок вознаграждения по кредитам банков для субъектов АПК, которые будут определяться теперь в зависимости от базовой ставки Национального банка РК.

Данное решение принято в связи с необходимостью оперативного реагирования на текущие изменения финансового рынка в условиях внешнего и внутреннего инфляционного давления на экономику. Напомним, на днях Национальный банк объявил об очередном повышении базовой ставки с 14 до 14,5% годовых с процентным коридором +⁄-1 п.п. Соответственно, ставка по предоставлению ликвидности составит 15,5%, по операциям изъятия ликвидности – 13,5%.

Обуславливая необходимость данного решения, в Нацбанке отмечают, что в настоящее время фактическая инфляция превысила прогнозную траекторию на фоне роста инфляционных ожиданий. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик еще не пройден. И не исключено, что в конце текущего года инфляция превысит прежний прогноз и продолжится до первого квартала следующего года.

«Устойчивость протекающих инфляционных процессов, фис­кальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года», – отмечают в Нацбанке.

В июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты: продовольственные (19,2%), непродовольственные товары (13,2%), платные услуги (9,2%).

По версии Нацбанка, в основном это происходит по причине текущего роста издержек в сис­теме торговых поставок, усиления внешнего инфляционного давления, высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, а также ослабления курса тенге. Базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию, что указывает на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускоряются и инфляционные ожидания. Так, в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае – 13,8%). При этом, учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий, Национальный банк прогнозирует ускорение годовой инфляции в 2022 году выше 13–15%.

За первое полугодие 2022 года экономика РК выросла на 3,4%, что в целом соответствует прог­нозам Национального банка до конца 2022 года на уровне 2,8–3,8%. Основные отрасли экономики по-прежнему наращивают темпы, однако в некоторых отраслях наблюдается замедление. В частности, в добывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган производственная активность снизилась. При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов.

«Совокупный потребительский спрос стимулируется сущест­венными государственными расходами, рост которых в годовом значении ускоряется. В июне этот показатель составил 18,7%, что является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий», – отмечают финансисты.

Между тем, с учетом данной ситуации, в Министерстве сельского хозяйства РК принимаются меры в рамках поддержки субъектов АПК. Так, в целях исключения постоянной коррекции Правил субсидирования ставок вознаграждения по банковским кредитам, выдаваемым субъектам АПК, условия поддержки в рамках данной программы пересмотрены с учетом базовой ставки Нацбанка РК.

Ранее в рамках субсидирования кредитов на приобретение основных средств (сельхозтехники, оборудования, поголовья скота, объектов производственной базы) предусматривалось снижение ставки вознаграждения на 10%. На пополнение оборотных средств – на 7%, проведение весенних полевых и уборочных работ – на 9%. При этом субсидирование аграриев осуществлялось по кредитам с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей 17% годовых.

Между тем, согласно новой редакции Правил, субсидирование будет осуществляться в пределах номинальной ставки вознаграждения, рассчитанной как суммарное выражение базовой ставки Нацбанка плюс 7,5% годовых в тенге. То есть если при заключении договора займа базовая ставка Нацбанка будет составлять 14% годовых, то номинальная ставка вознаграждения, подлежащая субсидированию, не должна превышать 21,5%.

Заемщиком оплачивается 6% от номинальной ставки вознаграждения. Из госбюджета субсидируется оставшаяся часть номинальной ставки вознаграж­дения, то есть разница между базовой ставкой Нацбанка плюс 7,5% годовых и суммой, оплаченной заемщиком в размере 6%. Таким образом, при номинальной ставке вознаграждения на уровне 21,5% субъект АПК оплачивает 6%, государством субсидируется 15,5%.

Субсидии по-прежнему выделяются на приобретение основных средств производства, сельхозтехники и оборудования, поголовья скота, строительство хозяйственных объектов. Исключение составляют займы на приобретение основных средств мукомольного производства, минеральных вод и безалкогольных напитков. Субсидируются также кредиты, выдаваемые аграриям на пополнение оборотных средств, проведение весенних полевых и уборочных работ.

Между тем частые изменения условий субсидирования и кредитования – одна из проблем, на которые не первый год сетуют аграрии. Помимо таких проблем, как отсутствие «дешевых» и «длинных» кредитов, финансирование в основном крупных агрохозяйств, низкая цена залога и прочее, частые изменения условий субсидирования явно вносят сумятицу в практику аграрных хозяйств. Поэтому, как считают предприниматели, для решения этих проблем необходимо увеличить объемы выделяемых средств на поддержку производственной активности субъектов АПК, упростить сбор документов при кредитовании и не менять условия кредитования и субсидирования хотя бы в пределах трех лет, не менее.