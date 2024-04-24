Поправки в правила регистрации авто и подготовки водителей разъяснили в МВД

Транспорт
104
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В целом принято 53 поправки. Они вступили в силу с 23 апреля текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Во-первых, мы упростили повторное присвоение госномеров повышенного спроса. Если вы переехали в другой регион, теперь вы можете оставить за собой номер повышенного спроса, который вы получили в прежнем регионе. Кроме того, такие же номера можно переоформить на своих близких родственников, то есть на родителей, братьев, сестер, детям, супругу или супруге. Эти поправки нами инициированы с учетом многочисленных обращений граждан, которые сталкивались с такими ситуациями», –  отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Также, для облегчения процесса регистрации транспорта в МВД отказались от ряда бумажных документов по его техническим характеристикам.

При первичной регистрации транспорта в Казахстане эти документы будут получены в электронном формате из базы данных государственных органов. В тоже время в целях исключения рисков мошеннических действий при получении госуслуг возвращено требование о необходимости нотариального заверения сделок купли-продажи автомобилей. В этих же целях вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета машины.

Кроме того, для получения прав на легковые автомобили и мотоциклы, то есть категорий «А», «В» обязательно требуется прохождение обучения в автошколах. Это самые многочисленные виды транспорта, которые, как показал анализ, являются основными участниками ДТП. Поэтому теперь для получения прав на их управление необходимо пройти полный курс обучения с получением теоретических знаний и практических навыков вождения.

«В целом приняты 53 поправки. Они вступили в силу с 23 апреля текущего года. Уважаемые граждане, данные изменения и дополнения в первую очередь направлены для вашей безопасности, а также на обеспечение качества услуг, оказываемых полицией гражданам, – добавил он.

#поправки #МВД #водители #регистрация #автомашины

Популярное

Все
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Класс «эконом» выдавали за «премиум»
Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами
Пострадавшие благодарят за помощь
Колоссальное превышение загрязняющих веществ выявлено в стоках горных рек Рудного Алтая
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности
В Минсельхозе опровергли информацию о продаже на рынках мертвечины
Китай любит тишину
Интеллектуальные права – приводной ремень креативной экономики
Чарующие мелодии Кенена Азербаева
Книжная серия «Абай жолы» представлена в Астане
Ксения Собчак - о «тихой революции» в казахстанском обществе
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Ещё один пункт пропуска на казахстанско-китайской границе м…
40 новых автобусов запустили в Астане
Из-за строительства LRT на одной из улиц Астаны изменят схе…
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в эл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]