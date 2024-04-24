Поправки в правила регистрации авто и подготовки водителей разъяснили в МВД

В целом принято 53 поправки. Они вступили в силу с 23 апреля текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

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«Во-первых, мы упростили повторное присвоение госномеров повышенного спроса. Если вы переехали в другой регион, теперь вы можете оставить за собой номер повышенного спроса, который вы получили в прежнем регионе. Кроме того, такие же номера можно переоформить на своих близких родственников, то есть на родителей, братьев, сестер, детям, супругу или супруге. Эти поправки нами инициированы с учетом многочисленных обращений граждан, которые сталкивались с такими ситуациями», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Также, для облегчения процесса регистрации транспорта в МВД отказались от ряда бумажных документов по его техническим характеристикам.

При первичной регистрации транспорта в Казахстане эти документы будут получены в электронном формате из базы данных государственных органов. В тоже время в целях исключения рисков мошеннических действий при получении госуслуг возвращено требование о необходимости нотариального заверения сделок купли-продажи автомобилей. В этих же целях вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета машины.

Кроме того, для получения прав на легковые автомобили и мотоциклы, то есть категорий «А», «В» обязательно требуется прохождение обучения в автошколах. Это самые многочисленные виды транспорта, которые, как показал анализ, являются основными участниками ДТП. Поэтому теперь для получения прав на их управление необходимо пройти полный курс обучения с получением теоретических знаний и практических навыков вождения.