Популярный базар горел в Стамбуле

В Стамбуле на крыше одного из крупнейших крытых рынков в мире произошел пожар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: kazpravda.kz

Отмечается, что пожар на популярном у туристов Гранд-базаре начался около 02:00 (по времени Астаны), сообщает турецкая газета Cumhuriyet. Причина в настоящее время не установлена. На место происшествия прибыли многочисленные расчеты пожарных.

Стамбульский Гранд-базар — достопримечательность турецкой столицы. Один из крупнейших крытых рынков мира состоит из 66 улиц, на которых расположено более четырех тысяч магазинов, торгующих ювелирными украшениями, антиквариатом, коврами, сувенирами и другими изделиями. Также на его территории располагаются многочисленные рестораны, жилые помещения, мечети и даже кладбище.

Ранее в ходе специальной операции на Гранд-базаре стамбульской полиции удалось конфисковать у контрабандистов алмазы стоимостью свыше миллиона долларов.