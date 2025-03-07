Популяция бабочек сократилась на 22% за 20 лет в США

Об этом в пятницу сообщил журнал Science со ссылкой на исследования

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Так, 76 тыс. исследований, проведенных различными группами, документирующими миллионы бабочек, представляющих 554 вида, показали, что их численность сократилась на 22% с 2000 по 2020 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Уточняется, что ученые связывают снижение с такими факторами, как потеря среды обитания, использование пестицидов и изменение климата.

Ранее сообщалось, что США впервые внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Соединенных Штатов надеется, что инициатива положит конец браконьерству. Отмечается, что в стране из кожи жирафов делают ковры, наволочки, обувь, мебель.