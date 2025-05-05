Фото: gov.kz

В Национальном архиве Республики Казахстан состоялась презентация портала «Батырларға тағзым» — информационного ресурса, посвящённого участникам Великой Отечественной войны из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В рамках мероприятия также была организована документальная выставка архивных материалов.

Портал «Батырларға тағзым» (batyrlarga-tagzym.kz), разработанный Министерством культуры и информации Республики Казахстан, уже содержит обширную базу данных, включающую сведения о 678 331 ветеране. Среди них — 365 Героев Советского Союза, 4 дважды Героя, 19 кавалеров ордена Славы, а также тысячи других солдат, проявивших мужество и стойкость в годы войны.

С момента запуска портал получает свыше 100 заявок ежедневно. По данным за последние два дня, активные заявки на добавление информации о ветеранах поступили из Астаны, Алматы, а также из Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Атырауской областей.

Функционал ресурса позволяет пользователям не только находить информацию о фронтовиках, но и самостоятельно вносить данные о своих родственниках — участниках войны. Все новые сведения проходят обязательную архивную проверку перед публикацией.

Проект вызвал интерес не только в Казахстане, но и за его пределами. На сегодняшний день получено около 80 заявок из России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Украины.

В рамках презентации были представлены как цифровые материалы с портала, так и более 150 уникальных документов и писем с фронта из фондов Национального архива. В числе экспонатов — личные документы и фронтовые письма ветеранов: Кари Абитова, Тангирбергена Калиханова, Хамита Ергалиева, Малика Габдуллина и Ермеккали Серикбаева.

В мероприятии приняли участие потомки фронтовиков, государственные и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, студенты и школьники.