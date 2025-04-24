Портрет Абая Кунанбайулы появился на колесе обозрения в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Инсталляцию планируют дополнить цитатами поэта

Фото: акимат Астаны

В честь 180-летия со дня рождения великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбайулы на колесе обозрения в Астане появилось его изображение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Портрет, созданный с помощью LED-подсветки, охватывает диагональ в 65 метров и состоит из 53 тысяч пикселей. Благодаря своей масштабности, он заметен с разных точек города – со стороны проспектов Сарыарка и Туран, а также шоссе Коргалжын.

Инсталляцию планируют дополнить цитатами поэта, которые также будут транслироваться на колесе обозрения.

#Астана #акимат #Абай #портрет #колесо обозрения

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