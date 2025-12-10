По их указанию он регистрировал SIM-карты на третьих лиц и передавал злоумышленникам

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в активации большого количества абонентских номеров, которые впоследствии использовались телефонными мошенниками, сообщает Kazpravda.kz

Как рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, злоумышленники представлялись сотрудниками национального банка и через мессенджер WhatsApp под предлогом «защиты банковского счета» похитили у жительницы региона более 10 млн тенге.

Установлено, что все номера, задействованные в схеме, были активированы на территории Уральска. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали уроженца Алматы, который с июля этого года временно проживал в Уральске. Он поддерживал связь с мошенниками через Telegram, по их указанию регистрировал SIM-карты на третьих лиц, активировал порядка 500 SIM-карты и зарегистрировал в WhatsApp и передавал злоумышленникам.

По месту проживания подозреваемого изъяты мобильный телефон, роутер, модем, оборудование для размещения SIM-карт, несколько SIM-карт различных операторов и компьютерная техника. Мужчина помещен в ИВС. Проводятся мероприятия по установлению всех причастных к схеме.

Полицейские напомнили, что регистрация SIM-карт на подставных лиц и передача доступа злоумышленникам является уголовно наказуемым деянием. С начала года выявлено и задержано пять человек, включая двух студентов, причастных к массовой активации номеров для мошеннических групп.