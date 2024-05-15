Последний звонок для выпускников школ прозвенит 25 мая

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

 24 мая во всех школах страны для учащихся 1-10 классов пройдет Единый классный час на тему «Білімім — Отаныма», где классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего учебного года.

Для 186 тысяч 11-классников последний звонок прозвенит 25 мая под единой эгидой «Мектебім, саған мың алғыс!».

Вместе с тем, определены сроки проведения экзаменов.

«Для учащихся 5-8, 10 классов они начнутся с 27 мая. Для учащихся 9 классов - с 29 мая по 10 июня. Для одиннадцатиклассников выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня. Торжественное вручение аттестатов запланировано в сроки с 12 по 15 июня. При этом в регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, обучающиеся освобождены от промежуточной и итоговой аттестации. Это 9 школ Актюбинской, 3 школы Атырауской и 5 школ Северо-Казахстанской областей», – говорится в официальном сообщении.

Для 156 тысяч выпускников колледжей итоговая аттестация пройдет в срок до 28 июня, а церемония вручения дипломов – с 28 июня по 1 июля.

#школы #выпускники #звонок

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