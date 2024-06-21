Послы четырех государств вручили верительные грамоты президенту Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

В резиденции «Акорда» состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Верительные грамоты вручили посол Государства Катар Абдалла бен Хусейн Мухаммед Джабер, посол Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буэ Антико, посол Королевства Камбоджа Чеа Сок, посол Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиза.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.