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Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, Республике Мозамбик и Объединённой Республике Танзания по совместительству Еркин Ахинжанов вручил верительные грамоты Президенту Танзании Самие Сулуху Хасан.

Во время беседы, прошедшей в рамках церемонии, стороны отметили дружественные отношения между двумя странами. Была подчёркнута важность продолжения последовательной политики, направленной на всестороннее укрепление политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей.

Президент Танзании пожелала Е. Ахинжанову, первому послу Казахстана в данной стране, успехов в его дипломатической миссии и отметила, что укрепление отношений между двумя странами будет способствовать взаимному процветанию и развитию.