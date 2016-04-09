Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 марта 2016 года № 173 О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» и от 2 июля 2013 года № 673 «Об утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фонда»