О возможности наложения запрета на кредиты напомнили в Минцифры
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Казахстанцы могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени с помощью услуги на eGov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры
Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок.
Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz или в мобильном приложении eGov mobile.
Напомним, что ранее сроки наложения запрета составляли полгода и после этого времени снимались автоматически.