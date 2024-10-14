О возможности наложения запрета на кредиты напомнили в Минцифры

Казахстанцы могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени с помощью услуги на eGov.kz , передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок.

Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz или в мобильном приложении eGov mobile.

Напомним, что ранее сроки наложения запрета составляли полгода и после этого времени снимались автоматически.