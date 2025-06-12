Поставлена цель – вывести сотрудничество на новый уровень

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Юлия Магер
редактор отдела политики

Президент Казахстана и Премьер-министр Словакии провели переговоры в Астане

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

По широкому спектру направлений

За последние три с лишним десятилетия Казахстан и Словакия выстроили хороший политический диалог и сотрудничество по широкому спектру направлений. В 2019 году открылось посольство РК в Братиславе, что продемонстрировало приверженность Астаны к налаживанию более тесных казахско-словацких связей.

Аналогичные устремления демонстрирует и словацкая сторона, подтверждением чему стал состоявшийся официальный визит Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Астану (это, к слову, его первая поездка в Казахстан). Как неоднократно подчеркивалось в ходе переговоров в Акорде, данное событие и достигнутые договоренности придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.

...В резиденции Президента РК высокого гостя из Словакии встречали по всем правилам дипломатического протокола: после приветственного рукопожатия Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал рапорт, затем прозвучали государственные гимны двух стран.

Первая часть переговоров прошла в формате тет-а-тет. В ходе беседы Глава нашего государства выразил уверенность, что визит Премьер-министра укрепит казахско-словацкое партнерство и откроет новые перспективы двусторонних отношений.

– Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем. Поэтому мы уделяем большое значение Вашему визиту и считаем, что он будет способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами. Мы высоко ценим наши отношения с Вашей страной и считаем Словакию одним из основных партнеров Казахстана в Европейском союзе. Поэтому я, как Президент, буду делать все возможное для расширения и углубления наших связей в самых разных областях, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Премьер-министр Словакии поблагодарил Касым-Жомарта­ Токаева и казахстанскую сторону за гостеприимство и заявил о готовности придать новый импульс двусторонним отношениям, наращивать контакты с Казахстаном.

– Хотел бы подтвердить, что между нашими странами нет политических разногласий, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на взаимовыгодных экономических отношениях и дружбе, – отметил Роберт Фицо.

Он обратил внимание, что в повестке дня переговоров – обсуждение ряда очень важных и интересных для обеих сторон проектов. При этом выразил уверенность: итоги визита будут весьма успешными.

Взаимный интерес к укреплению отношений

По завершении встречи в узком составе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжили переговоры с участием делегаций обеих стран.

Как отметил Глава нашего государства, Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе.

– Ваша страна является одним из наиболее активных и динамично развивающихся государств – членов ЕС. Многие из этих достижений свидетельствуют о Вашем сильном лидерстве во главе Правительства страны. Активная позиция Словакии в региональных и международных делах отражает Вашу приверженность конструктивному глобальному взаимодействию. Я высоко ценю укрепляющийся политический диалог, развитие экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, а также эффективное взаимодействие в многостороннем формате, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что отношения между Астаной и Братиславой опираются на прочную правовую базу, охватывающую ключевые направления сотрудничества. Он подтвердил намерения Казахстана продолжить тесную работу со Словакией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Приоритетное внимание, по мнению Главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил 140 млн долларов. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприя­тия в различных секторах.

Президент Казахстана подчеркнул важность дальнейшей диверсификации структуры сотрудничества. В частности, новые возможности открываются в таких сферах, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, критически важные сырьевые материа­лы, образование и туризм.

Премьер-министр Роберт Фицо со своей стороны обратил внимание на то, что история взаимодействия Казах­стана и Словакии началась задолго до обретения нашими странами независимости.

– От всего сердца благодарю Казахстан за неоценимый вклад в освобож­дение Словакии в 1944–1945 годах, – сказал Премьер-министр. – Около миллиона солдат из Вашей страны сражались в рядах Советской армии. Около 60 тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение Словакии. Мы глубоко признательны за то, что было сделано для Словакии в те тяжелые времена. Ваше Превосходительство, с глубоким уважением мы следим за Вашими усилиями по развитию страны и Вашим амбициозным планом построения нового Справедливого и Процветающего Казахстана.

Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру, – заявил Роберт Фицо.

В ходе переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-словацких связей.

Верные и надежные партнеры

Итоги переговоров Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо подвели на совместном брифинге для средств массовой информации.

В первую очередь Президент Казах­стана высказал признательность за визит Премьер-министру Словакии и всем членам словацкой делегации.

– Словакия – важный и надежный парт­нер Казахстана в Европейском сою­зе, – вновь подчерк­нул Глава государства. – Наши отношения, имеющие богатую историю, продолжают укреп­ляться в духе дружбы и взаимного уважения. Между Астаной и Братиславой налажен содержательный политический диалог. Активно развиваются контакты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Сформирована договорно-правовая основа. Отмечается устойчивый рост взаимной торговли. В Казахстане успешно работают более 30 словацких компаний, – сказал Глава государства.

Он также обратил внимание, что вмес­те с Робертом Фицо в Астану прибыли представители крупного словацкого бизнеса, и одним из важных мероприятий в рамках визита стал двусторонний бизнес-форум. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Премьер-министра за такой подход и выразил уверенность, что это придаст дополнительный импульс взаимодействию наших стран.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе содержательных переговоров с Робертом Фицо были обсуждены перспективы расширения казахско-словацкого сотрудничества и достигнуты конкретные договоренности.

– Между нашими государствами нет каких-либо разногласий. Перед Казахстаном и Словакией открыты широкие горизонты сотрудничества. Укрепление многогранных связей отвечает интересам обоих народов. Словакия является динамично развивающимся государством с устойчивыми темпами экономического роста. В связи с этим Казахстан стремится к дальнейшему расширению двусторонних отношений. Рассмотрены вопросы наращивания объемов взаимного товарооборота. Мы придаем большое значение углублению инвестиционного взаимодействия. В этом контекс­те ключевую роль играет Межправительственная комиссия. Я предложил повысить уровень ее сопредседателей до уровня минист­ров, – сказал Глава государства.

Он также подчеркнул, что Казах­стан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. Есть перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма. Имеется значительный потенциал для сотрудничества в военно-технической области. Казахстан заинтересован в изучении передового опыта Словакии в управлении водными ресурсами и готов к совместной работе.

– Кроме того, в ходе переговоров мы обсудили возможность совместного использования потенциала одного из стратегически важных торговых коридоров – Транскаспийского международного транспортного маршрута. Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли, – добавил Президент.

Отдельное внимание было уделено вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия и укрепления связей в этом нап­равлении.

В частности, по словам Касым-Жомарта Токаева, обсуж­дался вопрос обеспечения прав и социальной защиты граждан Казахстана, работающих в Словакии. Отдельно рассмотрены перспективы углубления контактов в сфере образования.

– Молодежь наших стран уже сегодня получает образование в университетах Казахстана и Словакии. Уверен, что именно молодое поколение может еще больше сблизить наши народы. У наших отношений глубокие исторические корни: в годы Второй мировой войны казахские солдаты участвовали в освобож­дении Словакии. В Астане господин Роберт Фицо возложил цветы к Монументу защитникам Отечест­ва, почтив память павших героев. Таким образом, казахско-словацкая дружба, истоки которой восходят к непростым для всего человечества временам, крепнет и развивается, – подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.

На переговорах также были рассмот­рены вопросы международной и регио­нальной повестки.

– Мы выразили общую обеспокоенность в связи с геополитической нестабильностью, глобальными противоречиями и торговыми войнами. Обе стороны считают, что все споры должны решаться исключительно мирным путем. Укрепляются связи наших стран в рамках международных организаций. В частнос­ти, мы координируем усилия в рамках таких структур, как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наши позиции по многим глобальным тенденциям и вызовам схожи. Мы придаем большое значение многосторонней дипломатии. Нынешние переговоры вновь подтвердили взаимовыгодный характер наших отношений. Убежден, что благодаря совместным усилиям казахско-словацкое сотрудничество выйдет на новый уровень, – подытожил Глава государства.

Со своей стороны Роберт Фицо также высоко оценил итоги состоявшихся переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

– Думаю, что мы смогли сделать большой шаг вперед. Все договоренности, которые были достигнуты, найдут свое отражение в соответствующих подписанных контрактах и взаимовыгодном сотрудничестве, – сказал Премьер-министр Словакии.

#переговоры #президент #Словакия

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