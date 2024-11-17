Пострадавшим при пожаре в Астане семьям будет оказана помощь

В частном двухэтажном доме, где сегодня произошло возгорание кровли с частичным обрушением, проживали две семьи. Акиматом Астаны им будет оказана помощь, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

"Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным", - говоорится в сообщении акимата Астаны.

Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь.