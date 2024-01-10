Построить хлопковый завод в Казахстане намерен китайский инвестор

Экономика
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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды принял представителей компании «Peng Sheng (Group) Co., Ltd», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Стороны обсудили вопросы выращивания и глубокой переработки хлопка, строительства текстильной фабрики.

- Мы уделяем приоритетное внимание не только выращиванию хлопка, но и его глубокой переработке. Только при выполнении работ по улучшению семян и качества хлопка, внедрению новых технологий, глубокой переработке хлопка, строительству текстильной фабрики решатся вопросы хлопкового хозяйства. Поэтому мы готовы сотрудничать с вами. Разработаем дорожную карту и введем обязательства обеих сторон. По инфраструктуре и решению других проблем с нашей стороны будет полная поддержка, - сказал Дархан Сатыбалды.

«Представитель Peng Sheng(Group) Co., Ltd Сонг Шицзие сообщил, что готов внедрить технологию капельного орошения на 10 тыс. га хлопковых полей. Также он доложил о планах по глубокой переработке хлопка, ввозу оборудования по выпуску хлопкового масла. Инвестор планирует посеять семена хлопка самого высокого качества и построить хлопковый завод», - говорится в сообщении.

Аким области поручил ответственному руководителю управления и акиму Шардаринского района, где будет реализованы данные проекты, провести работу по привлечению инвестора.

Отмечается, что в 2023 году, в ходе визита делегации области в КНР, была проведена встреча с представителями компании Peng Sheng(Group) Co., Ltd, на которой было достигнуто соглашение о реализации инвестиционных проектов.

В частности, рассматривалась возможность строительства в Туркестанской области завода по переработке шкур крупного рогатого скота, проект посева хлопка с использованием современных технологий, производства полиэтиленовых пакетов, пластиковых труб, сборки сельскохозяйственной техники. Планируется, что ряд этих проектов будет реализован.

Напомним, что единственный регион страны, где выращивают хлопок – Туркестанская область. В производстве заняты около 70 тысяч аграриев. 

#Туркестанская область #Китай #инвестор #хлопок

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