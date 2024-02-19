Павлодарец обокрал церковь в Костанае

Полицейские «по горячим следам» задержали похитителя церковной утвари, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как установлено, мужчина тайно проник в храм, откуда похитил два бронзовых креста, потир, дискос, бронзовый крест священника, исповедальное Евангелие, на сумму порядка 1,2 млн тенге.

В тот же день, на железнодорожном вокзале полицейскими был задержан 58-летний житель Павлодара. Вор-гастролер попытался скрыться.

— По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом в СИЗО, за кражу с проникновением ему грозит от двух до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества, — отметил заместитель начальника управления полиции Костаная Ербол Карымсаков.

В ДП добавили, что в адрес полицейских поступила благодарность от главы православной церкви Казахстана.



