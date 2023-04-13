Потайная дверь в квартире в Шымкенте привела полицейских в нарколабораторию (видео)

Фитолабораторию для выращивания наркорастений выявили полицейские Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Шымкента

Оперативники управления по противодействию наркопреступности задержали 44-летнего мужчину, организовавшего фитолабораторию по выращиванию наркотических растений в подвале многоквартирного дома.

В квартире у горожанина обнаружена скрытая дверь, ведущая в подвал жилого дома.

В помещении мужчина создал благоприятные условия для выращивания наркотических растений, поддерживая нужную температуру и влажность и оснастив специальным оборудованием.

Полицейские изъяли наркотические растения в 4 больших кувшинах – по заключению экспертизы, около 2,5 кг конопли.

Факт зарегистрировали по части 1 уголовной статьи «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества».

Проводится досудебное расследование.