Потеряла ребенка после нападения собаки жительница Атырау

Жительница города Атырау родила мертвого ребенка после нападения собаки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Прикаспийская коммуна».

Женщина на днях подверглась нападению собаки. Пытаясь обезопасить себя, она упала на землю и ударилась животом.

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали о состоянии горожанки.

«Сейчас женщина находится в Атырауском городском роддоме. Она была на 27 неделе беременности. Была принята с диагнозом внутриутробная гибель плода», – сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айша Кенжемуратова.

Женщина находится под наблюдением врачей. Принимаются все необходимые процедуры согласно протоколу.