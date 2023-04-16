Потерявшуюся в горах Алматинской области 62-летнюю женщину вернули родственникам

В Алматинской области спасатели нашли заблудившуюся в горах женщину, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Женщина ушла за грибами в горы днем возле перевала Тасмурын Балхашского района. Вместе с ней были родственники – один мужчина и две женщины. А к вечеру она потерялась.

О ситуации в 20:30 сообщили на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области.

На поиски незамедлительно были направлены 10 сотрудников и 2 единицы техники Департамента по ЧС, 12 спасателей, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет РОСО, 8 полицейских и 3 единицы техники Департамента полиции.

16 апреля, в 06:50, поисковая группа смогла найти испуганную и уставшую женщину.

Спасатели МЧС убедительно рекомендуют туристам, оказавшимся в горах, соблюдать все меры безопасности.