Потому что патриот

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Екатерина Дизендорф из Кокшетау называет казахский язык своим вторым родным. «Потому что я патриот своей страны», – обозначает она свою позицию.

фото из личного архива

Имея за плечами лишь базовые школьные знания, она продолжает самостоятельно совершенствовать разговорный казахский язык. На рабочем месте Екатерина – медсестра офтальмологической клиники «Центр глаза» города Кокшетау – просто незаменима, особенно когда приходят в клинику, к примеру, пожилые люди, не говорящие на русском, или только прибывшие в область қандасы. Коллеги, довольные исполнительной и всегда готовой помочь медсестрой, владеющей государственным языком, сразу же в таких случаях зовут ее. А Екатерина с удовольствием общается с пациентами, видя каждый раз, как они раскрепощаются, наполняются благодарностью их глаза.

Сегодня Катя на хорошем уровне владеет разговорным казахским, но хочет знать язык в совершенстве, поэтому без устали практикуется везде: на работе, в магазинах, городском транспорте, помогая с уроками по казахскому детям. А еще смотрит фильмы, песни слушает и поет. Но поскольку языковая среда в Кокшетау не так обширна, закрепляет навыки на занятиях в клубе по развитию государственного языка «Мәміле», открывшемся при областном Дворце общественного согласия в середине января нынешнего года. Здесь собираются люди разных национальностей с целью развить навыки разговорной казахской речи, повысить в целом языковой уровень. Занятия, которые ведет еще одна целеустремленная кокшетауская девушка по имени Милана Тарасова, здорово всем помогают. Ведь в стенах клуба его участники, обсуждая различные темы – события в области, фильмы, книги, – стараются говорить только на казахском языке, закрепляя навыки, расширяя словарный запас.

Язык девочка из села Лобаново Айыртауского района Северо-Казахстанской области с удовольствием начала осваивать в школе. Давался он ей легко, слова и предложения запоминала также быст­ро, участвовала в языковых конкурсах, олимпиадах районного, областного масштабов, активничала на праздновании Наурыз мейрамы. Она по сей день благодарна своему школьному учителю-языковеду Айнагуль Жазиевой, которая сумела привить ей любовь к казахскому языку, укрепила желание знать его. От учителя, считает девушка, зависит очень многое. Иногда гораздо больше, чем даже от упорства и способностей самого ученика. Об одном иногда жалеет девушка – не стала поступать, как настойчиво советовала ей учитель, на факультет казахской филологии.

Она поступила в Кокшетауский медицинский колледж. Свой добрый вклад в желание изучать язык внесли и педагоги-казаховеды – внимательные, чуткие, терпеливые. Так что язык вполне под силу выучить человеку и самому, было бы желание, уверена Екатерина.

– Неужели кого-то еще нужно убеж­дать в том, что знание государственного языка – это давно уже норма для каждого казахстанца? Мне лично нравится говорить на казахском, при этом очень стимулирует ощущение, что ты с каж­дым днем совершенствуешься в своих знаниях, говоришь все чище, начинает исчезать акцент, можешь шутку и понять, и поддержать, вставить острое словцо. Как и поддержка тех, с кем разговариваешь, их одобрительные возгласы и смех. Уверена в одном: изучая язык, не нужно бояться разговаривать, а продолжать практиковаться, даже если допускаешь ошибки в звуках, это такая мелочь по сравнению с вашей настойчивостью в желании овладеть языком. Моя мечта – свободно говорить на казахском языке, и я иду к ней, пусть не так быстро, зато уверенно, – говорит Екатерина, последнее предложение произнося на безупречном казахском.

Безусловно, у нее все получится. Тем более что в знании государственного языка Екатерина Дизендорф видит весомые плюсы: исчезает дискомфорт в общении с людьми в любом обществе, при случае можно понять представителей других народов, говорящих на языках тюркской группы, значит, больше друзей становится. А самое главное, говорит она, обретаешь искреннее уважение казахского народа за то, что овладела языком страны, в которой родилась, выросла, живешь и не собираешься никуда уезжать.

#Кокшетау #клуб #қазақ тілі #изучение #государственный язык #Мәміле

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