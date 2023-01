Потребление вышло из моды

ЧИЩЕ НЕ СТАЛО

О том, как из-за локдаунов люди стали меньше загрязнять планету, эксперты рассуждали в течение всего прошлого года. Действительно, было отмечено значительное снижение выбросов парниковых газов.

Люди на какое-то время прак­тически перестали ездить и летать, следовательно, меньше выхлопных газов стало поступать в атмосферу. Остановились или сократили темпы выпуска продукции многие заводы и фабрики, и сразу уменьшилась концентрация в воздухе вредных веществ. Казалось бы, пора признать, что пандемия стала благом для экологии. Но не все оказалось так просто.

Рассматривая ситуацию глобально в течение всего года, исследователи обнаружили, что самоизоляция не уменьшила, а в некоторых случаях увеличила расход электроэнергии. Тревожность и неопределенность вызвали рост потребления по ряду позиций, торговля переш­ла в онлайн, и как следствие, службы доставки получили импульс к развитию, более востребованными стали дешевые перевозки на экологически вредном транспорте.

К тому же производство товаров быстро возвратилось к прежним объемам, а значит, вновь выросло потребление энергии, производство которой в мире все еще связано со сжиганием угля и углеводородов. Вопросы энергоемкости экономики остались такими же актуальными, как и до периода локдаунов.

Остроту экологической проблематики подтвердил инициированный 25 мая Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Глобальный «круглый стол» по вопросам добывающих отраслей. В этой онлайн-встрече участ­вовали главы государств и правительств, руководители международных организаций, бизнесмены и эксперты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании, отметил, что тематику защиты окружающей среды следует поставить на первые позиции в международной повестке, и выход из коронакризиса дает такую возможность.

В своем выступлении Глава государства поднял вопрос построения углеродно-нейтральной экономики. Этой цели Казахстан обещает дос­тичь к 2060 году. Пока же наша страна остается одной из самых энергоемких, ведь 50% промышленности – это все еще добывающий сектор, а производство около 70% электроэнергии зависит от угля.

– Для снижения зависимос­ти энергетического баланса от сжигания угля будет разработан Национальный проект по развитию электроэнергетики, направленный на решение следующих ключевых приоритетов: развитие газовой и гидроэнергетики, а также использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, в ближайшие 5 лет в Казахстане будет посажено до 2 миллиардов деревьев, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана приз­вал активизировать международные усилия, направленные на то, чтобы ни одна страна не осталась позади, а Повестка дня в области дос­тижения Целей устойчивого развития до 2030 года была реализована в полной мере. При этом он выразил убежденность в том, что именно 2021-й – время пост­кризисного восстановления – открывает возможности для того, чтобы замедлить стремительное изменение климата и деградацию окружающей среды.

Актуальность экологичес­кой проблематики сегодня подтверждают международные эксперты. Так, исследователи отмечают, что в период пандемии забота об окружающей среде для людей отошла на второй план, а на первом оказались беспокойство за здоровье родных и близких, стремление сохранить работу и победить тревожность и депрессию.

Люди стали использовать и выбрасывать в сотни раз больше средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, пользоваться влажными салфетками, которые не относятся к биоразлагаемым материалам и загрязняют природу. Из-за резко увеличившихся объемов дос­тавки еды выросло в сотни раз потребление пластика, в который упаковывают еду и напитки, а также полиэтиленовых пакетов.

Получилось, что углеродный след снизился, но взамен вырос­ли объемы бытового мусора, в том числе и пластикового, а также медицинских отходов. Кроме того, ставший модным в карантин тренд «расхламления» привел к тому, что люди стали бездумно выбрасывать одежду,

обувь, посуду и хозяйственные товары, а потом, поняв, что избавились от необходимого, снова покупать то же самое.

Некоторые умудрились пройти через цикл выбрасывания и закупа по несколько раз. При этом на производство товаров, которые куплены и выброшены, была затрачена энергия, что повлияло на увеличение выбросов СО2 в атмосферу.

Изучая указанные тенденции, исследователи и экоактивисты все чаще стали призывать человечество к осознанному потреблению.

МЕНЬШЕ – ЛУЧШЕ

В основе осознанного пот­ребления лежит принцип «3 R»: recycle – перерабатывать, reuse – использовать повторно, чинить сломавшееся, reduce – сокращать потреб­ление. Если первые 2 пункта требуют организованных мер, государственных программ и стратегий, то третья R по силам каждому жителю планеты.

В этом плане интересный эксперимент провели во Франции. В то время как во всем мире люди говорят о том, как страдали от изоляции, французы решили изучить ее преиму­щества.

Группа добровольцев провела 40 дней в пещере без электричества, часов и солнечного света. 8 мужчин и 7 женщин в возрасте от 27 до 50 лет поселились в местечке Ломбрив на юго-западе Франции. По правилам эксперимента они должны были спать в палатках, самостоятельно добывать электричество при помощи велогенератора, использовать воду из колодца и не иметь контакта с внешним миром.

Эксперимент назвали Deep time – время на глубине. Суть была в том, чтобы понять свою способность жить с минимальным уровнем потреб­ления, оценить, сколько вещей человеку действительно нужно и насколько ценны для нас блага цивилизации.

Интересными наблюдениями поделился директор проекта – французско-швейцарский ученый Кристиан Клот, ставший одним из участников проекта. Он сообщил, что время в пещере текло как будто значительно медленнее, чем в обычной жизни. И большинство участников также подтвердили его наблюдение.

Оставшись без часов, «пещерные жители» ориентировались на естественные природные циклы сна и бодрствования. Группа пос­тепенно синхронизировала свои режимы. После выхода из пещеры участники отмечали, что им удалось «прокачать» навык построения взаи­модействия с другими людьми, умение договариваться и сотрудничать.

Как сообщает Guardian, при помощи лабораторий во Франции и Швейцарии ученые следили за физическим состоянием участников экс­перимента, их поведением и социальным взаимодействием. Для этого использовались сенсоры, в том числе крошечная капсула, которую добровольцы должны были глотать, как таблетку, – она измеряла температуру тела и отправляла данные на поверхность.

Эти исследования приобретают особое значение во время пандемии коронавируса, когда из-за локдаунов миллионы людей по всему миру попали в изоляцию.

– Будущее для населения этой планеты будет меняться. Мы просто обязаны узнать больше о том, насколько наш мозг способен находить новые решения в самых непривычных для нас ситуациях, – зая­вил Кристиан Клот.

В США и Европе «второе дыхание» получил тренд минимализма, который появился еще в начале нового тысячелетия. Один из самых известных девизов этого течения сформулировал архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ – «Меньше – значит больше» (Less is more).

Стремление к минимализму зародилось как противовес чрезмерному потреблению, а самыми активными его сторонниками стали представители поколения миллениа­лов. Они демонстрировали примеры жизни с минимумом одежды, мебели, продуктов питания, уменьшали количество пот­ребляемых товаров и услуг, в общем, экспериментировали с сокращением всего, что можно сократить, критикуя культуру потребления.

Движение к минимализму стало сочетаться с выдвинутыми в 2010-х в тренды идеями zero waste – минимизации отходов, экономики шеринга – совместного потребления и обмена с другими тем, что человек в данный момент не использует. В результате к 2020 году избыток вещей стал ассоциироваться не с владением большими деньгами, а скорее с дурным вкусом. Лидеры мнений в социальных сетях критиковали и высмеивали стремление к демонстрации богатства, выраженной в большом количестве дорогих вещей или деталей интерьера.

Тревожность, вызванная пандемией и карантином, остановила тренд минимализма, но только на время. Люди вначале бросились интенсивно запасать продукты, предметы обихода и более ценные вещи. Но спустя полгода начался интенсивный «откат», когда выяснилось, что необходимые продукты и вещи снова есть на полках магазинов. А вот жилье стало местом, где человек теперь проводит большую часть времени, и свою территорию необходимо избавить от излишней захламленности.

И если представители старшего поколения во всем мире все еще склонны к накоплению вещей на «черный день», то миллениалы вновь вернулись к практике минимума необходимых вещей и учатся не зависеть от благ цивилизации.

О том, что «пауза», вызванная локдаунами, должна привести человечество к новым привычкам, в том числе к осознанному потреблению, говорят и другие исследователи.

Так называемая таблица пот­ребления General Electric⁄McKinsey, применяемая для анализа привлекательности рынка и конкурентоспособнос­ти отраслей, составленная в 2020 году, подтверждает, что главный потребительский тренд ближайшего времени – экономия. Люди стремятся тратить как можно меньше, шопинг, ушедший в онлайн, ограничивается продуктами питания.

При этом потребители жерт­вуют количеством в пользу качества, предъявляют более высокие требования к надежности, комфортности и прак­тичности в использовании приобретаемых товаров. Новую ценность формируют многофункциональность, простота в использовании и взаимозаменяемость деталей.

Также на первый план выходит безопасность для окружающей среды. В период пандемии люди стали проводить больше времени дома и, как следствие, уделять больше внимания сортировке мусора, интересоваться переработкой органичес­ких отходов, выращиванием овощей в домашних условиях. Необходимость соблюдения социальной дистанции сформировала моду на прогулки на свежем воздухе, что сделало более очевидным количество оставляемого людьми мусора.

Сочетание всех перечис­ленных факторов поменяло отношение людей к охране окружаю­щей среды.

Эксперты ООН составили список «климатически нейтральных привычек», которые людям следует развивать. Среди них привычка потреблять больше растительной пищи и меньше продуктов животного происхождения. Считается, что разведение скота на мясо требует большего расходования воды и создает больше выбросов парниковых газов в атмосферу, чем растениеводство.

Также рекомендуется реже покупать новые вещи, рассмот­реть возможность ремонтировать технику и перешивать одежду. Кроме того, эксперты советуют выбирать продукты без упаковки, поддерживать экологичный бизнес и участвовать в акциях в защиту природы.