Повышая статус института семьи

1
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В проекте новой Конституции, вынесенном на респуб­ликанский референдум, в статье 30 закреплена норма о браке. О ее значении рассказала председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова во время поездки членов общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» в область Жетысу.

коллаж Павла Цедилина

– Впервые на уровне Основного закона страны фиксируется принцип, согласно которому брак признается добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом. На первый взгляд это лаконичная формулировка, однако по своему содержанию она отражает сразу несколько фундаментальных принципов, – отметила Жулдызай Искакова.

По ее словам, прежде всего речь идет о принципе доб­ровольности. Это означает недопустимость любого принуждения к браку и уважение достоинства личности.

– Сегодня мы видим, что общество последовательно преодолевает устаревшие социальные практики и гендерные стереотипы. Согласно последним исследованиям, основная масса казахстанцев негативно относится к похищению невест. Это важный сигнал о формировании в обществе зрелого понимания ценнос­ти личного выбора, уважения и равных возможностей, – подчерк­нула эксперт.

Второй важный принцип, зак­репленный в Конституции, – равноправие супругов. Именно равноправие выступает основой устойчивых и партнерских семейных отношений. Современная семья строится на взаимном уважении, ответственности и поддержке.

Третьим ключевым элементом выступает обязательность государственной регистрации брака. Речь идет о механизме правовой защиты всех членов семьи, прежде всего женщин и детей. Государственная регистрация обеспечивает юридическую определенность и гарантирует защиту прав суп­ругов и детей. Наконец, по словам эксперта, важен сам факт закрепления этой нормы на уровне Конституции.

– Закрепление положения о браке в Основном законе страны означает повышение статуса института семьи. Это четкое правовое заявление о том, что семья рассматривается государством как базовая ценность и стратегический ресурс развития общества, – констатировала Жулдызай Искакова.

Общественные установки в Казахстане подтверждают высокую значимость семьи. Согласно данным международного исследования World Values Survey, 94% казахстанцев считают семью очень важной в своей жизни – важнее работы, друзей, религии, политики и свободного времени. Более 90% опрошенных хотели бы, чтобы их дети в будущем вступили в брак, а 95%, чтобы они стали родителями.

– Эти данные свидетельствуют о сохранении высокой общественной значимости института семьи, – отметила эксперт.

По ее мнению, конституционное закрепление нормы о браке позволяет зафиксировать общественно поддерживаемую модель брака как норму высшей юридической силы; обеспечить нулевую терпимость государства к любым формам принуждения к браку; укрепить институт семьи как фактор долгосрочной устойчивости казахстанского общества.

– Конституция отвечает на вопрос, каким мы хотим видеть наше общество и какие принципы считаем фундаментальными для развития страны на десятилетия вперед. И новая в ней статья отражает одновременно и ценностные ориентиры общества, и реаль­ные социальные изменения, – резюмировала Жулдызай Искакова.

#конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Триумф в Линце
Золотой пируэт в Альпах
Простая арифметика
«Время тюльпанов»
Мир перемен и судьба цивилизации
Социально значимый – экономически невыгодный?..
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Покупка в Интернете – кот в мешке
Воплотят инфраструктурную программу
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Как ИИ и Big Data открывают недра
Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом
Пятая графа
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Важная глава в истории страны
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Слово о замечательном человеке
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Жизнь на жайляу
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Важная глава в истории страны
Как ИИ и Big Data открывают недра
Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом
Покупка в Интернете – кот в мешке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]