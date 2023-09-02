Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск

Технологии
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У пользователей соцсети X (бывш. Twitter) появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки, заявил ее владелец Илон Маск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

«Видео- и аудиозвонки появятся в X», — написал он на своей странице в X.

Он отметил, что новая функция будет доступна на платформах iOS и Android, а также на компьютерах, в том числе фирмы Apple.

Маск также отметил, что пользователям соцсети не нужно знать номер телефона абонента для совершения звонка.

До этого, 18 августа, Маск сообщил, что намерен удалить функцию блокировки для пользователей в своей соцсети.

Бизнесмен анонсировал и другие нововведения, включая монетизацию контента. Кроме того, в скором времени в соцсети будет доступен только темный режим.

В конце июля соцсеть Twitter сменила наименование и логотип на X. Маск объяснял это тем, что старое название Twitter имело смысл, когда это были сообщения из 140 символов, «которые ходили туда-сюда, как щебетание (tweeting) птиц». Теперь же возможности соцсети позволяют пользователям публиковать контент практически без ограничений, поэтому название нуждалось в актуализации.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее продуктом является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил платформу 27 октября 2022 года.

#соцсети #Маск #Илон

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