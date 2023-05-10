Поймали в воздухе: полицейские спасли мужчину в Алматы (видео)

Патрульные полицейские Алматы спасли жизнь мужчине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Алматы

В дежурную часть управления полиции Наурызбайского района поступило сообщение о мужчине на крыше 4-этажного здания, пытающемся покончить жизнь самоубийством.

Через несколько минут на месте был патрульный экипаж «Буран-263» в составе старшего лейтенанта полиции Ергена Сембибая и капитана полиции Нурлана Умирбека.

«Мужчину в буквальном смысле поймали в воздухе. Как удалось выяснить, пьяный алматинец поругался с супругой, на этой почве он сначала попытался порезать себя ножом. Но, видимо, испугавшись крови, отправился к заброшенному зданию: поднялся на крышу и уже было собирался сделать роковой шаг.

Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь и забрали его в ближайшую больницу», – рассказали о спасательной операции в ДП.

Материалы дела передали местному участковому инспектору, который в первую очередь проверит семейно-бытовые условия мужчины и установит обстоятельства, подтолкнувшие его к суициду.