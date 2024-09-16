Пожар потушили в столичном торговом доме

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МЧС, в районе Байконыр в одном из торговых домов в цокольном этаже произошло загорание бумажных изделий, коробок и декора на площади 50 кв.метров.

«Пожар силами спасателей полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Подробнее о том, как сотрудники ДЧС Астаны боролись с огнем на мусорном полигоне можно прочитать здесь.