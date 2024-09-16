Пожар потушили в столичном торговом доме
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Пожарные за короткое время ликвидировали пожар, сообщает Kazpravda.kz
По данным МЧС, в районе Байконыр в одном из торговых домов в цокольном этаже произошло загорание бумажных изделий, коробок и декора на площади 50 кв.метров.
«Пожар силами спасателей полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Подробнее о том, как сотрудники ДЧС Астаны боролись с огнем на мусорном полигоне можно прочитать здесь.