Пожар произошел в кафе Талдыкоргана

Фото: ДЧС области Жетысу

В Талдыкоргане по улице Жансугурова, в кафе быстрого питания "ISSMILE" (фастфуд) произошло возгорание в кухонном помещении на площади 50 кв.м, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области Жетысу.

"Возгорание было ликвидировано силами сотрудников ДЧС области Жетысу в количестве 24 сотрудников и 6 единиц техники. Пожарные СПЧ-1 города Талдыкорган Равиль Шарафудинов, Адиль Калиев и Алмас Сексенбаев, рискуя своей жизнью, вынесли из горящего помещения 3 кислородных баллона и 1 газовый баллон, 25-литровый. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС, не допущено распространение огня на все здание площадью более 300 кв.м", - говорится в информации ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки фритюрницы, предназначенной для жарки картофеля.