Пожар произошел в лицее Уральска – один человек попал в реанимацию

Один человек пострадал в результате пожара в школе-лицее города Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

30 января в 23:59 в ДЧС ЗКО поступила информация о загорании в учебном кабинете школы-лицея №28.

На место тут же выехали более 50 пожарных и 13 единиц противопожарной техники.

Огнеборцы потушили загорание на площади 15 квадратных метров в 00:40.

В ходе ЧП угарным газом отравился охранник, его госпитализировали в реанимационное отделение.

Причина пожара устанавливается.