Пожар произошел в лицее Уральска – один человек попал в реанимацию
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Один человек пострадал в результате пожара в школе-лицее города Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
30 января в 23:59 в ДЧС ЗКО поступила информация о загорании в учебном кабинете школы-лицея №28.
На место тут же выехали более 50 пожарных и 13 единиц противопожарной техники.
Огнеборцы потушили загорание на площади 15 квадратных метров в 00:40.
В ходе ЧП угарным газом отравился охранник, его госпитализировали в реанимационное отделение.
Причина пожара устанавливается.