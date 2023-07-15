Пожар в Баянаульском национальном парке локализован

Огнеборцы локализовали возгорание сухостоя в Баянаульском национальном парке, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

14 июля, в 12:45, в 20-ти километрах от села Кызылтау на открытой территории произошло загорание сухой травы.

Площадь пожара составила около 800 га.

Огонь перешел на территорию Долбинского лесничества и охватил там площадь в 20 га.

В борьбе с пожаром участвуют 130 человек и 35 единиц техники ДЧС области, лесного хозяйства, добровольных противопожарных формирований и местных исполнительных органов.