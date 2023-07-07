Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили

Четверо суток пожарные боролись с огнем в труднодоступной местности.

Фото пресс-службы МЧС РК

Возгорание на территории Асубулакского лесного хозяйства, произошедшее 3 июля, полностью ликвидировано, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня, 7 июля, в 17:05, ликвидировано возгорание травы и кустарников в горах на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района на предварительной площади 20 га.

Пожар произошёл в труднодоступной горной, скальной местности, что сильно осложняло тушение.

Совместными усилиями лесников, пожарных, местных исполнительных органов и авиаподразделений возгорание полностью потушено.

Всего в ликвидации пожара было задействовано более 250 человек, 26 единиц техники, 5 вертолетов АО «Казавиаспас», Министерства обороны, Авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

Вертолетами с помощью водосливных устройств совершено 125 сбросов воды.