Пожар в горах в Восточном Казахстане локализован

Фото пресс-службы МЧС РК

На территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе локализован пожар, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Пожар в труднодоступной горной, скалистой местности начался 18 июля. Бороться в таком места с огненной стихией не просто.

В схватке с огнем приходилось преодолевать высокогорье, не давая пламени распространиться выше.

Сегодня, 22 июля, в 11:00 возгорание удалось локализовать.

На площади 7 га лесничества все еще горят одиночные деревья и травяной покров.

Пламя тушат 155 лесников, пожарных и местных исполнительных органов. Задействовано 13 единиц техники и 3 вертолета министерства обороны, авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.