Пожар в горах в Восточном Казахстане локализован

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Огонь тушат пятые сутки. 

Фото пресс-службы МЧС РК

На территории Берельского  лесничества в Катон-Карагайском районе локализован пожар, передает Кazpravda.kz со ссылкой    на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области. 

Пожар в труднодоступной горной, скалистой  местности начался 18 июля. Бороться в таком места с огненной стихией не просто.  

В схватке с огнем приходилось преодолевать высокогорье, не давая пламени распространиться выше.

Сегодня, 22 июля, в 11:00 возгорание  удалось локализовать. 

На площади 7 га лесничества все еще горят одиночные деревья и травяной покров.

Пламя тушат 155 лесников, пожарных и местных исполнительных органов. Задействовано 13 единиц техники и 3 вертолета министерства обороны, авиаподразделения ВКО,  Казавиалесоохраны.

#ДЧС #ВКО #пожар

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