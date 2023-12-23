Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»

Происшествия
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Угрозы распространения огня нет, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В субботу в 14:00 часов пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре в ТРЦ "Хан шатыр".

На месте работают 66 человек, передает официальный сайт столичного акимата.

По прибытию огнеборцев уже через 5 минут установлено, что с заднего входа идёт чёрный густой дым, происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 Кв и кабельная шахта на 0 этаже.

По информации ДЧС столицы, угрозы распространения огня нет.

Жертв и пострадавших нет.

На месте над ликвидацией работают пожарные подразделения в составе 66 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны.

#пожар #Хан Шатыр

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