Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
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Угрозы распространения огня нет, передает Kazpravda.kz
В субботу в 14:00 часов пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре в ТРЦ "Хан шатыр".
На месте работают 66 человек, передает официальный сайт столичного акимата.
По прибытию огнеборцев уже через 5 минут установлено, что с заднего входа идёт чёрный густой дым, происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 Кв и кабельная шахта на 0 этаже.
По информации ДЧС столицы, угрозы распространения огня нет.
Жертв и пострадавших нет.
На месте над ликвидацией работают пожарные подразделения в составе 66 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны.