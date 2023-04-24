Пожар в ущелье Алма Арасан потушили спасатели

Жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

23 апреля в 16:28 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о загорании сухостоя и деревьев в горной местности. Пожар начался в ущелье Алма Арасан, в шести километрах от автодороги Алматы-БАО сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

«В 17:09 спасатели установили, что в горной местности загорелся сухостой и ель. Принадлежность территории устанавливается», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в 18:16 на ранней стадии пожар был потушен. Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара составила ориентировочно 500 кв. м. Ааэровизуальное обследование не выявило скрытых очагов горения.

По данным департамента, всего в ликвидации были задействованы 75 человек и 18 единиц техники, в том числе ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы, ГНПП «Иле Алатауский природный парк».

На месте загорания на окарауливание остались работники парка, добавили в ДЧС.