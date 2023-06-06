Пожарные работают по повышенному рангу вызова в одном из ЖК Астаны

Пожар тушат в паркинге в одном из жилых комплексов города Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

6 июня в 11:56 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на возгорание в паркинге жилого комплекса по улице Мухамедханова.

Приехав уже через 7 минут, огнеборцы установили, что в паркинге горит автомашина.

На месте пожара создан оперативный штаб, работа идет по повышенному рангу вызова.

Проводится разведка, с верхних этажей эвакуируют людей.