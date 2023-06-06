Пожарные работают по повышенному рангу вызова в одном из ЖК Астаны
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Пожар тушат в паркинге в одном из жилых комплексов города Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
6 июня в 11:56 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на возгорание в паркинге жилого комплекса по улице Мухамедханова.
Приехав уже через 7 минут, огнеборцы установили, что в паркинге горит автомашина.
На месте пожара создан оперативный штаб, работа идет по повышенному рангу вызова.
Проводится разведка, с верхних этажей эвакуируют людей.