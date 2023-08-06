Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО

Пожар в горах Восточно-Казахстанской области удалось локализовать с помощью пожарного поезда, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Фото пресс-службы ДЧС ВКО

5 августа на территории Уланского района на окраине села Смолянка произошло возгорание травы и кустарника в горной местности.

Ветер создал угрозу распространения огня.

В его тушении задействован 71 человек личного состава и 10 единиц техники лесников, местных исполнительных органов, пожарных ДЧС ВКО.

Десант доставлен в труднодоступную местность на вертолете МИ-2 "Казавиалесоохраны". Дополнительно ДЧС ВКО направил пожарный поезд "НК КТЖ" в составе 10 человек личного состава.

Тушение осложняла горная и скальная местность.

Пожар удалось локализовать в 20:35 на предварительной площади 9 Га.