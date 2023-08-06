Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
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Пожар в горах Восточно-Казахстанской области удалось локализовать с помощью пожарного поезда, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
5 августа на территории Уланского района на окраине села Смолянка произошло возгорание травы и кустарника в горной местности.
Ветер создал угрозу распространения огня.
В его тушении задействован 71 человек личного состава и 10 единиц техники лесников, местных исполнительных органов, пожарных ДЧС ВКО.
Десант доставлен в труднодоступную местность на вертолете МИ-2 "Казавиалесоохраны". Дополнительно ДЧС ВКО направил пожарный поезд "НК КТЖ" в составе 10 человек личного состава.
Тушение осложняла горная и скальная местность.
Пожар удалось локализовать в 20:35 на предварительной площади 9 Га.