Пожилого прохожего избил на камеру подросток в Алматы

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В городе Алматы задержали подростка, избившего пожилого мужчину, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Избиение пожилого прохожего словно специально организовали на камеру. Об этом свидетельствуют комментарии снимавшего видео. 

Судя по кадрам, подросток сначала останавливает проходящего мимо пенсионера, перекидывается с ним парой слов, а затем 3 раза бьет кулаком по лицу. От неожиданности и в силу преклонного возраста мужчина падает на колени. А парень спокойно уходит. 

В комментариях в паблике, опубликовавшем видео, читатели призывают наказать не только драчуна, но и автора видео. 

На запрос корреспондента Kazpravda.kz в Департаменте полиции города сообщили о расследовании дела УП Бостандыкского района по уголовной статье «Хулиганство». «По подозрению в данном преступлении задержан несовершеннолетний гражданин Ж. 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы», – заключили в ДП.

 

#нападение #Алматы #хулиганство #подросток #пенсионер

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