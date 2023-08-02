Пожилого прохожего избил на камеру подросток в Алматы

В городе Алматы задержали подростка, избившего пожилого мужчину, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Избиение пожилого прохожего словно специально организовали на камеру. Об этом свидетельствуют комментарии снимавшего видео.
Судя по кадрам, подросток сначала останавливает проходящего мимо пенсионера, перекидывается с ним парой слов, а затем 3 раза бьет кулаком по лицу. От неожиданности и в силу преклонного возраста мужчина падает на колени. А парень спокойно уходит.
В комментариях в паблике, опубликовавшем видео, читатели призывают наказать не только драчуна, но и автора видео.
На запрос корреспондента Kazpravda.kz в Департаменте полиции города сообщили о расследовании дела УП Бостандыкского района по уголовной статье «Хулиганство». «По подозрению в данном преступлении задержан несовершеннолетний гражданин Ж. 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы», – заключили в ДП.