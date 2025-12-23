В Астане состоялись заседания секций Национального курултая. Перед началом работы секций Государственный советник Ерлан Карин остановился на основных итогах года. В частности, он отметил устойчивый рост экономики, запуск новых производств, создание постоянных рабочих мест, повсеместное строительство социальных объектов, продолжение модернизации транспортной инфраструктуры и другие значимые достижения. Госсоветник подчеркнул, что позитивные итоги развития страны стали результатом масштабных реформ Президента ­Касым-Жомарта Токаева.

Также Ерлан Карин отметил, что инициированная Главой государства парламентская реформа является логическим продолжением масштабной политической модернизации в рамках нашей базовой формулы государственного строительства «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

– Предлагаемая реформа направлена на глубинную перенастройку и повышение эффективности представительной власти. При этом она выходит за рамки простой корректировки деятельности Парламента и затрагивает фундаментальные основы конституционного устройства страны. Предполагается, что изменения коснутся как минимум 40 статей Основного закона. Данная реформа в комплексе с конституционными изменениями 2022 года фактически обеспечит переход к совершенно новой политической модели, – отметил Ерлан Карин.

Государственный советник отдельно остановился на поручениях Главы государства и предложениях членов Нацио­нального курултая, озвученных на IV заседании в Бурабае. Для их системной реализации был принят специальный план, состоящий из 53 пунктов. В нем предусмотрена, в частности, подготовка десяти законопроектов по различным направлениям.

Наряду с этим разработан ряд важных концептуальных документов в рамках инициатив Национального курултая, в том числе концептуальный документ, определяющий основные принципы и направления внутренней политики. Утвержден Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, принята Концепция регионального развития РК на 2025–2030 годы.

Реализованы знаковые культурно-гуманитарные проекты: общенациональный опрос «100 кітап», аудиосборник «Асыл мұра», рукопись «Хандар шежіресі» внесена в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира».

Государственный советник отметил, что работа по реализации инициатив Национального курултая продолжается. Так, ведется подготовка единой программы «Қазақстан балалары», которая объединит все меры по защите прав детей, осуществляется разработка законодательных норм по созданию наукоградов, регулированию деятельности неправительственных организаций, комплексной поддержке детей с особыми потребностями.

Далее дискуссии по реализации инициатив и предложений прошли в рабочих секциях Национального курултая – «Гражданское общество», «Социально-экономическое и культурное развитие», «Образование и наука».

Модераторами секций выступили помощник Президента Арман Кырыкбаев, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

В рамках секций члены Национального курултая поддержали реализацию инициатив Главы государства и поделились своими новыми предложениями по отдельным направлениям.

Все предложения членов Национального курултая будут консолидированы секретариатом и проработаны совместно с заинтересованными государственными органами для рассмотрения их на следующем заседании Национального курултая.

Проведение пятого заседания Нацио­нального курултая запланировано в городе Кызылорде в следующем году.