Познавательно, спортивно, весело

В детском оздоровительном центре «Арайлы Шығыс» в честь Дня столицы провели фестиваль «Мақтанышым – Астанам».

Центр «Арайлы Шығыс» – гордость Катон-Карагайского райо­на Восточного Казахстана. Он открылся четыре года назад в стенах сельской школы, которую капитально отремонтировали и оснастили. Место – замечательное: на берегу Бухтарминского водохранилища, с живописными видами степи и гор, в одном из самых солнечных и теплых мест на востоке страны.

Лагерь сразу был задуман как оздоровительный и развивающий, в основном для деток из социально уязвимой категории – многодетных, малообеспеченных, неполных семей. Здесь предусмотрели фито- и витаминотерапию, спортивные залы, открытые стадионы, студии для занятий музыкой, хореографией, кинозал, библиотеку. По словам директора «Арайлы Шығыс» Галымжана Мустафаева, за 3,5 года с момента открытия в центре отдохнули больше 2 400 ребят. Сейчас лагерь принял, например, 56 воспитанников детских домов из Серебрянска и Усть-Каменогорска.

– День столицы – особый праздник, сочетающий знание истории, чувство патриотизма и в то же время мечты о завтрашнем дне, о лучшем будущем Казахстана, – отметил опытный педагог. – Чтобы дети запомнили эту дату, мы решили провести фестиваль «Мақтанышым – Астанам», «Столица – наша гордость».

Программу, составленную на казахском и русском языках, открыла виртуальная экскурсия по Нур-Султану. Каким город смотрится с высоты птичьего полета, как вокруг него в степи вырос лес, как выглядят Акорда, Дворец мира и согласия, театр «Астана Опера», монумент «Қазақ Елі» – об этих и других моментах юные зрители узнали, путешествуя по казахстанской столице вместе с авторами документального фильма.

Настроение и ритм в праздник внесли танцы под музыку «Жаса Қазақстан» и песню «Туған күнің, Астана». Прошли спортивные турниры, где каждая из команд рвалась стать победителем – в честь Дня столицы. Самые младшие передали свое представление о главном городе страны в конкурсе рисунка на асфальте.

– Все мероприятия из программы фестиваля нацелены на воспитание патриотизма в детях, – заключил руководитель центра. – Педагоги не уставали повторять ребятам: «Вы – те, кто будет дальше строить нашу столицу, вместе с вами она станет еще краше».