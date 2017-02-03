​Познавательно. Зрелищно. Патриотично

фото из архива «КП»

550-летию Казахского ханства посвящается

Мнения о картине разделились. Есть как восторженные, так и критические отзывы киноведов, историков, литераторов и рядовых зрителей. Очевидно одно – кинолента не оставила равнодушным никого. Фильм, снятый по инициативе Главы государства киностудией «Казахфильм» и Centaurus Rustem Abdrashev production, переносит зрителя в события 550-летней давности.

…Золотая Орда распалась, и на ее месте образовалось несколько самостоятельных ханств. В одной из них – Ак Орде – правил хан Абулхаир – представитель младшей ветви шайбанидов. Исторически власть принадлежала династии Ордай Ежена, старшего сына Джучи. Абулхаир взошел на трон путем жестокой борьбы. Также жестоко он руководил народом. Вел войны, расширял границы ханства, поддерживал междоусобицы, страшась, что объединенный народ пойдет против него.

Законные наследники трона – султаны из ветви джучидов Керей и Жанибек – приняли решение отделиться от Абулхаира и основать свой улус. Султанов-чингизидов поддержали многочисленные роды кочевников. В 1460 году они откочевывают на юго-восток, к Могулистану. Путь кочевья будет долог и тернист. Выдержав все испытания с честью, люди, покинувшие нажитые места, объединяются, избирают своим правителем Керей-хана и провозглашают создание Казахского ханства…

Огранке подлежит

Дорогой и самый известный минерал – алмаз – считается твердым и хрупким одновременно. Добыть его – задача не из легких, мастерства ювелира требует и огранка, но все труды вознаграждаются сияющей игрой переливающегося камня. Непростой была и работа над фильмом, признаются его создатели, в частности режиссер Рустем Абдрашев. Несмотря на все сложности, можно с уверенностью заявить, что труды съемочной группы были не напрасны. Оставим специалистам право оценивать картину с точки зрения соответствия историческим фактам, деталям быта и поговорим о духовно-нравственной ценности ленты.

Картина снята по мотивам первой части трилогии «Кочевники» Ильяса Есенберлина. Роман написан в период расцвета советской власти. Взяв на себя смелость и проявив гражданскую ответственность, писатель первым в казахской литературе представил историю народа. Авторские рукописи романа хранятся в музее на его малой родине – в Атбасаре. Думал ли тогда великий мастер, что плод его бессонных ночей станет, без преувеличения, мировым бестселлером и что по его книге будут снимать фильм? Или что грядущее время принесет много новых увлечений, оттеснив художественную литературу на второй план?

Не секрет, что нынче чтение, как это ни грустно, не в чести. Заставить прочесть юных многотомники по истории (науке фундаментальной) и вовсе сложно. Как правило, любовно собранная родительская библиотека пылится без дела. Изучать, а точнее штудировать, историю Казахстана школьники начинают обычно перед ЕНТ или КТА. И для поколения, привыкшего познавать мир через Интернет или кинозалы, отечественные исторические фильмы – лучший путь познания.

Об этом пишут и сами молодые казахстанцы в социальных сетях. Вот, к примеру, отрывок из поста на популярном сайте yvision.kz пользователя под ником Gulmira I: «Когда еще во время съемок говорили о том, что «Алмазный меч» – это наша версия «Игры престолов», мне и в голову не приходило, что на самом деле снимают не фантазию одного человека, а как можно более правдоподобную историческую хронику образования Казахского ханства (насколько это возможно спустя 550 лет). Но когда начался фильм и на мою неподготовленную голову посыпались до жути знакомые имена из школьной программы, которую я умудрилась подзабыть, то поняла, как сильно ошибалась, считая историю до века 18–19-го чем-то скучным и неинтересным. И стала с интересом следить за персонажами, заново изучая нашу историю (что было более захватывающим, чем в книжках и учебниках).

Ярче всего мне запомнилась сцена курултая, где главы родов, присоединившихся к султанам Керею и Жанибеку, выбирают Керея ханом и объявляют о создании Казахского ханства. Она и сцена обращения хана Керея к своему народу лучше любых сражений захватывают дух. …Единственный недостаток картины (хотя для меня, не читавшей «Алмазный меч» Ильяса Есенберлина, это было, скорее, достоинством) – излишняя затянутость. Для таких лентяев, как я, эта затянутость помогает разобраться в хитросплетениях родов и хоть немного вспомнить историю».

Приведу другие отклики. «Фильм очень сильный. Тот момент, когда гордишься, что ты наследник Золотой Орды и Казахского ханства. Снято просто прекрасно – пейзажи нашей степи, средневековые города, ханские дворцы, кочевья. Игра актеров на высшем уровне. Саундтреки очень качественные» (Султан, 26 лет, kino.kz).

«Фильм отличный. Сам увлекаюсь историей Казахстана и люблю исторические фильмы. Пошел именно на казахскую версию, чтобы слышать естественную речь актеров, а не дубляж. Жаль, что казахская версия была без субтитров. Часто трудно было понять, т. к. язык плохо знаю и слова сложные. Всем советую посмотреть, зрелищ тоже в фильме хватает» (Юрий, 28 лет, kino.kz). К слову, казахский язык в фильме – сочный, живой и метафоричный. Для знающих – хороший повод освежить знания, вспомнить фразеологические обороты, пословицы, незаслуженно забытые и выпавшие из речевого оборота. Для только познающих язык Абая смотреть в оригинале картину и понимать все без субтитров было действительно сложно.

Конечно, есть и отклики с критическими замечаниями. Но в целом, судя по комментариям в социальных сетях и отзывам в жизни реальной, фильм задел за живое, заставил размышлять. И можно смело говорить, что после просмотра фильма «Казахское ханство. Алмазный меч» подрастающее поколение будет четко знать, что ханы Керей и Жанибек – это не только памятник и улица в столице, несколько страниц в учебнике…

Главная цель фильма – рассказать об основных моментах становления Казахского ханства, пробудить интерес к истории, вызвать у зрителя сильные эмоции, несомненно, достигнута.

Актеры и роли

Не остался незамеченным зрителями и замечательный актерский состав картины. Причем в ней задействованы как признанные мэтры, звезды казахстанского кинематографа, так и новые лица.

Абулхаир-хан в исполнении Досхана Жолжаксынова – эмоциональный, яркий и, как принято говорить сейчас, эпатажный. Любимому многими актеру удалось раскрыть образ жестокого, беспринципного правителя. Тем выигрышней на его фоне смотрится хан Керей, воплощенный на экране актером Кайратом Кемаловым. Перед зрителем предстает мудрый, справедливый, дальновидный и прозорливый султан, которому не безразлично будущее простого народа, в результате политики Абулхаира оказавшегося практически в кабале у ойратов.

Удачно сыграл хана Жанибека актер Еркебулан Даиров. Сильный духом, уважающий старших, умеющий отличать главное и второстепенное, хороший супруг и отец – таким видим мы Жанибек-хана на экране. Сыновей ханов Керея и Жанибека сыграли молодые актеры Меиргат Амангелдин и Аян Утепбергенов, знакомый по картине «Жау журек мын бала».

Женские образы различны по типажу, но одинаковы в своей притягательности. За нежной красотой дочери эмира и астронома Улугбека – Рабиа-Султан-бегим (Карлыгаш Мухамеджанова), ставшей четвертой женой Абулхаира, скрывается отважное и преданное сердце, тоскующее по родине. Бесстрашная дочь степей, ловкая наездница с сильным характером – это жена Жанибек-хана – Жаханбике. Удивительно проницательна вдовая сноха Абулхаир-хана – Аккозы, уставшая от жизни в золотой клетке, но сумевшая материнским сердцем понять единственного сына и повлиять на него.

Каждая из героинь, несмотря на внешние обстоятельства, стремится предотвратить или хотя бы смягчить удары судьбы, настигающие любимых мужчин. Женская половина актерского состава показала качественную, искреннюю, проникновенную игру.

Фольклорный ход

Особое место в фильме занимают узнаваемые герои, любимые и почитаемые в народе. Великий философ, странник степей Асан кайгы, ищущий Землю обетованную, где «на шерсти овечьей гнездятся соловьи», на протяжении картины ведет повествование.

Известный смельчак, чье имя стало синонимом силы и крепости духа, Кобланды-батыр, разоблачив козни коварного Абулхаира, не побоялся высказать в лицо правителю правду. Твердый кулак и внушительная булава батыра вкупе с великанской фигурой обращают врагов в бегство, однако в груди этого грозного на вид богатыря бьется доброе и честное сердце.

Занимателен образ острослова Казтуган жырау, воспевавшего смелость и отвагу батыров, вдохновлявшего их на новые подвиги и принявшего решение присоединиться к откочевавшим султанам-чингизидам.

Есть в киноленте и сведения об известном казахском жыршы Шалкиизе. Как известно, будущий сказитель остался без матери в младенческом возрасте и воспитывался у своих нагаши. По версии авторов фильма, его мать погибла, героически сражаясь в одной из битв.

Воспитывать тонко

…Тяжелобольная сноха хана Абулхаира, вдова его сына и мать внука Шах Мухаммеда (Мухаммед Шейбани), почувствовав скорую кончину, призывает любимого сына. У изголовья больной сидят ее сестра Жаханбике (жена Жанибек-хана) со своим сыном Касымом. Проведя во дворце своенравного хана большую часть жизни, Аккозы знает, что в борьбе за власть не гнушаются ничем. В ход идут обман, интриги, без тени жалости в попытке захватить власть убивают родных… Перед смертью она просит Шах Мухаммеда и Касыма не забывать, что они двоюродные братья, никогда не использовать оружия друг против друга.

Сцена пронзительная и грустная. С большим воспитательным смыслом. Получить благословение от матери, исполнить ее последнюю волю важно для любого, даже самого черствого человека. Слово, данное матери, лежащей на смертном одре, избалованный внук хана сдержит.

Подобных моментов в картине немало. Это и бата пожилой женщины султанам, и напутствие старца Керею и Жанибеку, и диалог между двумя султанами в ночь перед провозглашением правителя Казахского ханства. Жанибек-хан, как более молодой, уступает право на трон старшему Керею, несмотря на его уговоры. «Вы должны взойти на престол. Вы старше меня и мудрее. Я же буду служить вам и народу. Буду вашей правой рукой», – говорит Жанибек. Это уважение к старшим, следование неписанной табели о рангах, принятой в степи…

Всматриваясь в лица сквозь года и века, мы познаем свою историю. Пусть в хоре голосов звучат порой скептические ноты, авторитетное слово заявляют критики и историки. На наш взгляд, важно то, что продукт отечественного кинематографа о нашей истории состоялся, фильм вызвал споры, собирает залы. Картина одно­значно дала возможность обрести, почувствовать эмоциональную связь с прошлым. А замечания и пожелания будут учтены. Как говорится: «Көш жүре түзеледі» – «Кочевой караван в пути совершенствуется».