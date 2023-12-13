Инвестору из нацпула незаконно отказал в участке акимат в Акмолинской области

В Акмолинской области прокуроры устранили барьеры на пути инвестора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Фото: gov.kz

ТОО Finish Business Hub строит в Акмолинской области зону отдыха семейного типа с активными видами отдыха по финской модели. Проект с общей суммой инвестиций в 1,5 млрд тенге включен в единый национальный пул.

Однако акимат Целиноградского района отказался согласовать инвестору предоставление необходимого земельного участка.

«Решение было незаконным, поскольку земельный участок с объектами недвижимости инвестору должен предоставляться в качестве натурного гранта», – установила прокуратура.

Более того, акимат отдал эту землю в доверительное управление третьему лицу.

По акту прокурорского надзора договор доверительного управления расторгнут, землю инвестор получит.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре напомнили о работе мобильной группы и колл-центра по защите прав инвесторов и предпринимателей 8-705-129-11-40.