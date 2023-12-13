Инвестору из нацпула незаконно отказал в участке акимат в Акмолинской области

В Акмолинской области прокуроры устранили барьеры на пути инвестора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
ТОО Finish Business Hub строит в Акмолинской области зону отдыха семейного типа с активными видами отдыха по финской модели. Проект с общей суммой инвестиций в 1,5 млрд тенге включен в единый национальный пул.
Однако акимат Целиноградского района отказался согласовать инвестору предоставление необходимого земельного участка.
«Решение было незаконным, поскольку земельный участок с объектами недвижимости инвестору должен предоставляться в качестве натурного гранта», – установила прокуратура.
Более того, акимат отдал эту землю в доверительное управление третьему лицу.
По акту прокурорского надзора договор доверительного управления расторгнут, землю инвестор получит.
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
В прокуратуре напомнили о работе мобильной группы и колл-центра по защите прав инвесторов и предпринимателей 8-705-129-11-40.