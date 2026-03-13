Права, свободы, ценности

Дана Абдакимова, руководитель отдела международного права и сравнительного правоведения Института законодательства и правовой информации, кандидат юридических наук

Казахстан находится на этапе правовой модернизации. Причем речь идет не о корректировке отдельных норм или актов, а об адаптации Основного закона государства к изменившимся реалиям – и в мире, и в самой республике. Особое значение в данном процессе приобретает обновление преамбулы, где сосредоточены основные смысловые концепты Конституции, – цели, исторические и идеологические основания.

коллаж Павла Цедилина

Обновленная преамбула включает положения, касающиеся государственности на исконной казахской земле, преемственности тысячелетней истории Великой степи. Новые формулировки фиксируют исторический континуитет и подтверждают естественный характер казахстанского суверенитета: государственность на нашей территории складывалась постепенно на основе собственных традиций управления, правопорядка.

Идею о необходимости включения в преамбулу положений, отражающих преемственность казахской государственности, впервые предложил юрист-меж­дународник Арон Салимгерей. Еще в 2023 году он отмечал, что позиция Казахстана в вопросах национальных интересов должна иметь четкую законодательную основу, закрепленную в Конституции. Это, по его мнению, позволит эффективнее укреплять государственность в условиях внешних вызовов. Сегодня эти подходы нашли практическое отражение в проекте нового Основного закона.

При этом особое внимание в обновленной преамбуле уделено сохранению ключевых основ государства. Отдельно подчеркивается унитарный характер страны, неприкосновенность ее границ, территориальная целостность. Более того, новые формулировки органично увязывают национальные приоритеты с международно-правовыми принципами.

В мировой практике историческая связь народа с территорией, право на самоопределение и преем­ственность государственности рассматриваются как легитимные основы суверенитета. Именно поэтому положения Конституции Казахстана не замыкают страну в рамках национальной исключительности, а, напротив, укрепляют ее позиции в системе международного права.

Приверженность Республики Казахстан обязательному и неуклонному соблюдению норм международного права закреп­лена в статье 10 проекта новой Конституции. Эта норма подтверждает, что международное право выступает неотъемлемой частью правовой системы страны и служит основным ориентиром внешней и внутренней политики, укрепляя статус государства как ответственного и предсказуемого участника международных отношений.

Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит внешнюю политику мира и сотрудничества, невмешательства во внутренние дела других государств и мирного разрешения международных споров. Показательный факт: именно Казахстан выбран государст­вом размещения Регионального цент­ра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Цент­ральной Азии и Афганистана, что свидетельствует о высоком уровне международного доверия.

Факт размещения в Казахстане структуры ООН – наглядное свидетельство того, что международное сообщество рассматривает нашу страну как надежного парт­нера, способного брать на себя ответственность за устойчивость и безопасность целого региона.

Создание Регионального цент­ра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана демонстрирует приверженность Казахстана меж­дународным ценностям мира, безопасности и сотрудничества. Центр открывает новые возможности для укрепления сотрудничества между странами региона. В данном процессе также активно участвуют интеграционные объединения – ШОС, СНГ, СВМДА, ЕАЭС.

Региональный центр обеспечивает институциональную основу для реализации целей устойчивого развития, укрепляет международный авторитет Казахстана, создает возможности для продвижения инициатив страны в рамках многосторонней дипломатии. По сути, это пример того, как государство сочетает национальные интересы с ответственностью перед глобальным сообществом, подтверждая готовность быть активным и надежным партнером в поддержании мира, стабильности и устойчивого развития.

