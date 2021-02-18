Правила написания имен и фамилий казахстанцев на латинице разработают в 2021 году
Айдана Демесинова
В текущем году в Казахстане планируется разработать правила написания фамилий граждан латинским алфавитом. Об этом на коллегии МКС РК сообщил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В 2021 году планируется внести изменения в Указ Президента "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" и в госпрограмму на 2020-2025 годы по реализации языковой политики РК. Кроме того, будут разработаны правила написания фамилий граждан латинским алфавитом. Также в планах разработать стандартизацию наименований географических объектов и их составных частей на территории республики на основе латинской графики", - сказал Дауешов.
По его данным, в целях реализации государственной программы на 2020-2025 годы в 2021 году планируется проведение 118 мероприятий.
Напомним, по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2017 году началась работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 21 октября 2019 года по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики были рассмотрены свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил правописания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре.
Отметим, что 28 января усовершенствованную версию алфавита представили в Правительстве РК.