Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны

Теперь входить и выходить можно через любую дверь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичной транспортной компании CTS, с 1 февраля жители и гости столицы имеют право заходить и выходить в общественный транспорт без выбора конкретной двери, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Правила перевозок пассажиров и багажа в столице, утвержденное постановлением правительства от 8 ноября 2007 года, утратило силу.

- Согласно новым правилам перевозок пассажиров, требования по посадке через переднюю дверь не регламентированы – вход и выход пассажиров осуществляется через все двери. Сейчас ведутся работы по демонтажу аудиооповещений и видеороликов на маршрутах, - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что оплата проезда и валидация в общественном транспорте обязательны. В соответствии с частью 2 статьи 622 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», за уклонение от оплаты предусмотрен штраф в размере 2 МРП (7 384 тенге).

Также с октября 2023 года поэтапно внедряются инновационные решения для удобства жителей и гостей столицы. Так, помимо оплаты с помощью транспортной карты и QR-кода, доступно использование оплаты проезда по каналу Bluetooth через мобильное приложение «Avtobys». Оплата по Bluetooth предусматривает безконтактное соединение смартфона через приложение «Avtobys». Отмечается, что этот метод особенно удобен в период пиковой нагрузки, когда в автобусе много пассажиров.

Основная часть подвижных единиц общественного транспорта (1 242 ед.) подключены к системе «Avtobys». Мобильное приложение можно скачать в приложении AppStore, App gallery и Google Play.

На сегодня идет миграция баланса из старой системы в новую. В связи с этим могут быть проблемы с распознаванием транспортных карт на новых планшетах. Данные вопросы будут решены до конца первого квартала 2024 года, добавили в акимате.